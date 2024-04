L'interprete de La Cosa nell'imminente reboot dei Fantastic Four , Ebon Moss-Bachrach , ha rivelato che per il suo personaggio verrà usata la motion capture . Ebon Moss-Bachrach è intervenuto al Jimmy ... (movieplayer)

Fantastic Four: Julia Garner nel cast del film con il ruolo di Silver Surfer - L'attrice Julia Garner è entrata ufficialmente nel cast del film Fantastic Four, uno dei prossimi progetti del MCU, con il ruolo di Silver Surfer. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 04/04/2024 Julia Garner ...movieplayer

The Fantastic 4: un rumor potrebbe spiegare l’ambientazione anni ’60 - Una curiosa voce di corridoio sembrerebbe svelare il motivo dietro alla peculiare ambientazione di "The Fantastic 4".drcommodore

The Fantastic 4: un nuovo rumor svela il motivo dell'ambientazione anni '60 - Dopo le indiscrezioni sulla presenza di Franklin e Valeria Richard in The Fantastic 4, in queste ore è emersa una nuova voce di corridoio sul film Marvel Studios che potrebbe spiegare la chiacchierata ...cinema.everyeye