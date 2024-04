Fantastic Four | Galactus sarà il villain principale; anche Franklin e Valeria Richards appariranno nel film

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo le notizie sul casting di Silver Surfer abbiamo aggiornamenti sui piani dipere i figli di Reed e Sue. Dopo aver appreso che Julia Garner interpreterà Silver Surfer in, ora abbiamo dei nuovi aggiornamenti su diversi personaggi secondari del reboot. Justin Kroll di Deadline è intervenuto su Twitter poco dopo la notizia di Surfer per confermare cheeffettivamente il cattivo, ma nessun attore è attualmente in trattativa per la parte. Secondo le ultime notizie, Javier Bardem era la prima scelta per interpretare il Divoratore di Mondi nel reboot del MCU, ma dei conflitti di programmazione potrebbero impedirgli di firmare. Si dice cheAntonio ...

