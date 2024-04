Fano Si salvano i tifosi | Non molleremo mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Domenica il Tivoli, poi Roma city in casa, quindi due trasferte consecutive a Sora e Avezzano e infine al ‘Mancini’ contro il Real Monterondo. Per l’Alma è la fase decisiva della stagione. La Tibur è attualmente quartultima in classifica con trenta punti, cinque più del, e venderà cara la pelle visto che la salvezza diretta è solo quattro lunghezze sopra. Ildovrà fare altrettanto e gettare il cuore oltre l’ostacolo per tornare in zona playout e potersi giocare la permanenza in serie D con gli spareggi. I playout sono fondamentali sia per potersi giocare la permanenza diretta in serie D, sia per avere maggiori possibilità di ripescaggio nella peggiori delle ipotesi. Davide ‘Dado’ Manna loda iche nonostante tutto seguono con amore e devozione la squadra, nonostante i risultati e le vicissitudini esterne. Quasi ...