Fai un comizio | le molotov | Raimo insiste e Alemanno botta | che scontro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Scintille nello studio de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Tra gli ospiti c'è Christian, lo scrittore, insegnante ed ex assessore municipale di Roma, che nella stessa trasmissione aveva parlando di Ilaria Salis aveva detto: "Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli". Frasi che avevano scatenato un putiferio, ma anche procurato aminacce e insulti. Per Francesco Giubilei presidente della Fondazione Tatarella sono parole "più consone a un centro sociale che a uno studio televisivo". "Il problema è che lei è un insegnante non può incitare alla violenza nei confronti di nessuno, siano essi fascisti, comunisti e quant'altro. Il punto che non è accettabile che oggi un professore universitario o di scuola superiore possa incitare alla violenza e al tempo stesso citi Gandhi". Il riferimento ...