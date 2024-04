Facchetti | «Scudetto Inter? Uno scenario il migliore! Prevale l’orgoglio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’deve conquistare undici punti su ventiquattro disponibili per l’aritmetica del ventesimo titolo. Gianfelice, figlio di Giacinto, ospite in studio a Tutti Convocati su Radio 24 si esprime su quando sarà meglio poter festeggiare. LA SPERANZA – Il derby Milan-è, a oggi, il primo in cui chiudere il discorso trionfo. Gianfelicelo aspetta: «Il 22 aprile? Mi sono tenuto libero, sto cercando i biglietti. Ho avuto la sensazione inizialmente, non so se sia una bufala che gira in rete, che molti milanisti vogliano disertare lo stadio. Poi, fare la propria parte e cercare di rimandare la festa fino in fondo agli altri. Regalare il biglietto a un amico milanista? No». LA PREFERENZA –parla di quando sarebbe meglio che ...