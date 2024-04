Fabbricante di lacrime | la recensione | il solito | stereotipato | young adult

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il film:di, 2024. Regia: Alessandro Genovesi. Cast: Caterina Ferioli, Simone Baldasseroni, Nicky Passarella, Alessandro Bedetti. Genere: Sentimentale, drammatico. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: La 17enne Nica vive in un orfanotrofio nel quale, da sempre, si raccontano delle storie. Tra queste, la più famosa è quella che ha come protagonista ildi, un misterioso artigiano colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce dell’umanità. Ciò che la ragazza non può immaginare, è che presto si ritroverà a vivere in prima persona quella storia… La storia di Nica e Rigel – raccontata nel romanzo omonimo di Erin Doom, nato come storia di Wattpad e vero e proprio caso letterario degli ultimi anni – rivive ora nel ...