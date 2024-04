Fabbricante di lacrime | come finisce il film Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024)dicon Rigel che si sveglia dal coma, dopo che Nica ha fornito la propria testimonianza al processo contro Miss Margaret ed è corsa in ospedale per stargli vicino. Vediamo così qualche flashback delle vita dei due ragazzi in orfanotrofio, dove si erano conosciuti, del loro arrivo a casa dei Milligan e del loro progressivo avvicinamento. Infine, ci viene mostrata un’immagine del loro futuro: Nica e Rigel sdraiati sul letto, sorridenti, con una bella bambina castana che disegna in mezzo a loro. Rigel si trovava ricoverato in ospedale dopo che lui e Nica erano rimasti vittime di un incidente: per sfuggire da Lionel che stava tentando di investirli con la macchina di ritorno da una festa della scuola, i due si erano buttati dal ponte sul quale si trovavano, facendo un salto alto diversi metri nell’acqua gelida ...