F1 | Sergio Perez | “Melbourne è dimenticata | a Suzuka voglio tornare sul podio”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024)inizia con fiducia il suo weekend del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo il fine settimana australiano, nel quale la Red Bull ha vissuto un vero e proprio “buco nero”, con il messicano al traguardo in quinta posizione, mentre Max Verstappen si era fermato dopo pochi giri. Aria nuova a? Le parole di “Checo” sembrano andare verso l’ottimismo: “sul. Non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio in pista, perché quella del Giappone è sempre una grande gara all’interno del calendario. Quest’anno arriviamo qui molto prima rispetto al solito, il che renderà le cose interessanti. Su questo circuito le gare sono sempre emozionanti e affrontare la prima curva è qualcosa di iconico in questo sport”. Il nativo ...