F1 | Lewis Hamilton | “Non abbiamo iniziato bene | ma la prestazione ideale è vicina”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024)prova a rimboccarsi le maniche ed a guardare con fiducia al suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Suzuka la Mercedes si giocherà molto. Dopo un avvio di campionato non semplice, il team di Brackley proverà a invertire un trend che appare complicato rispetto ai primi della classe. Nel corso del giovedì sulla pista nipponica il sette volte campione del mondo ha provato ad analizzare la situazione in casa Mercedes: “Penso che sia tutta una questione di prospettiva. Ovviamente nonla stagione come volevamo.ancora molta strada da fare. Mavisto in passato, l’anno scorso per esempio, come le cose possano cambiare con certe squadre. Come con Aston Martin o ...