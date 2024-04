F1 | il GP di Giappone 2024 su TV8 | tutti gli orari in chiaro dal 5 al 7 aprile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Gran Premio dicostituirà il quarto dei ventiquattro eventi inseriti nel calendario dell’edizionedel Mondiale di Formula Uno. Si gareggerà da venerdì 5 a domenica 7. Il primo giorno sarà dedicato esclusivamente alle prove libere, nella giornata intermedia si disputeranno le qualifiche in vista della gara, acme dell’appuntamento. Quali sono gliprecisi del GP di Suzuka? Quali e quanti sono i gradini per raggiungere le fasi cruciali del GP die come fare per seguire la corsa nipponica in TV? Classifica Mondiale piloti F1: Leclerc vicinissimo a Verstappen dopo il GP d’Australia F1 – PROGRAMMA GPVENERDÌ 5ITALIANI) Ore ...