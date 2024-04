F1 | i precedenti Ferrari nel GP del Giappone | 7 successi | 5 di Schumacher

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Domenica 7 aprile 2024 segna una tappa significativa nella storia del GP deldi Formula 1, poiché sarà la 38ª edizione della gara e la prima in assoluto ad essere disputata in primavera. Tradizionalmente, infatti, lae la Formula 1 hanno visitato il circuito di Suzuka in autunno, ma quest’anno si è deciso di cambiare la programmazione nel segno dell’ecosostenibilità (vista la “vicinanza” tra Australia, teatro della scorsa tappa del Circus, e il, ndr) e della sicurezza dei piloti, in quanto la gara teoricamente non dovrebbe essere ostacolata da piogge troppo pesanti. Storicamente, il GP delsi è tenuto su due tracciati: a Suzuka, in cui è andato in scena per ben 33 volte, mentre nei bienni 1976-1977 e 2007-2008 l’evento è stato spostato al Fuji Speedway. Pertanto, la ...