F1 GP Giappone 2024 | Verstappen | “Impariamo dagli errori e andiamo avanti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Sabato avevamo già avuto dei problemi, ovviamente col senno di poi si può dire che provenivano dalla pinza del freno. Ma non siamo riusciti a trovare alcun difetto, diciamo. È sempre brutto ritirarsi, madai nostri”. Lo ha detto il campione del mondo Max, che torna su quanto accaduto in Australia alla vigilia dell’appuntamento di Suzuka. “Ogni anno è diverso – ha proseguito il pilota Red Bull -. Penso che se guardi alle prestazioni di Melbourne siamo stati veloci, ma non abbiamo finito la gara. Quindi non è l’ideale, ma alla nostra macchina normalmente piacciono le curve ad alta velocità, e spero di poterlo dimostrare di nuovo questo fine settimana. Per me essere qui inè sempre molto bello, e penso che sia ancora meglio in questo ...