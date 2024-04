F1 GP Giappone 2024 | Russell | “Con Alonso niente di personale | ma se non fosse stato penalizzato si sarebbe creato un precedente”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Connon c’èdi. Togliendo il casco ci rispettiamo a vicenda. Sonocolto completamente di sorpresa. Infatti stavo guardando il volante, facendo una svolta in rettilineo, cosa che facciamo tutti durante tutto il giro. Quando ho alzato lo sguardo ero dalla parte di Fernando… ed era troppo tardi, e mi sono ritrovato contro il muro”. George, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del, torna sull’incidente avvenuto nell’ultimo giro del GP di Melbourne., infine, ha concluso: “Non prendo personalmente quello che è successo con Fernando, probabilmente ha avuto conseguenze più grandi del dovuto. Ma come ho detto se nonsi ...

“Suzuka è una pista impegnativa per noi. Penso che l’anno scorso sia stata una delle gare più impegnative in riferimento alla Red Bull: eravamo a sette o otto decimi di distanza quattro o cinque ... (sportface)

Dopo la tradizionale sosta per la Pasqua, la Formula 1 riparte dal Gran Premio del Giappone che per la prima volta si disputerà ad aprile: Brembo ci porta alla scoperta di Suzuka Il quarto ... (tuttotek)

Sisma a Taiwan, oltre cento persone bloccate in aree montuose - Roma, 4 apr. (askanews) - È di nove morti e di oltre mille feriti al momento il bilancio del terremoto di magnituto 7.4 che ha colpito Taiwan, ...stream24.ilsole24ore

Verstappen, per sempre tifoso Honda: "Il futuro Non importa dove correrò" - Il contratto fino al 2028 con Red Bull, i rumours di cambiamento e il rapporto con Honda. Max Verstappen a Suzuka commenta scenari sui quali resta la decisione principale: correre ancora dopo il 2028autosprint.corrieredellosport

Sainz, Carlos vuole accelerare sul futuro e in pista a Suzuka - Reduce dal successo in Australia, Sainz guarda a Suzuka come un temibile banco di prova per la Ferrari e parla del mercato piloti: adesso è il momento di accelerare per arrivare a una decisione ...autosprint.corrieredellosport