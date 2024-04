F1 | GP Giappone 2024 | programma e diretta tv da Suzuka

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le prime due gare di questo Mondialesi sono schierate, fortemente, dalla parte della Red Bull di Max Verstappen che ha dominato in lungo e in largo sulle varie piste fin qui incontrate in questo nuovo campionato iridato. Poi, improvvisamente, il colpo di scena nell’ultimo appuntamento: il campione del mondo si è dovuto ritirare dal Gran Premio d’Australia per un problema d’affidabilità della sua vettura e le due Ferrari (Carlos Sainz primo, Charles Leclerc secondo) sono uscite fuori conquistando una doppietta fondamentale ad Albert Park. Un successo che ha ridato speranza al Cavallino Rampante, ma anche a tutte le avversarie degli austriaci: il Toro potrebbe aver svelato un punto debole nel suo mare di perfezione. In questo appuntamento del GPdi F1 che si correrà sul tracciato disono attese conferme. Per tutti. ...