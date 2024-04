F1 GP Giappone 2024 | Perez | “Il meteo potrà condizionare il fine settimana Voglio tornare sul podio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) “L’obiettivo èsul. Qui inle gare sono sempre molto emozionanti e quest’anno sarà interessante correre in un periodo diverso dal solito”. Queste le parole di Sergio, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia delle prove libere del GP di Suzuka. “Ilpuò sicuramenteil. Pare possa esserci pioggia, quindi dovremo fare ancora più attenzione nella preparazione della monoposto”, ha ammesso il pilota messicano, che poi torna su quanto accaduto in Australia: “A Melbourne non è stato uno dei nostri momenti migliori. Peccato per la penalità, ma vogliamosul”. SportFace.