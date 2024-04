F1 GP Giappone 2024 | Hamilton | “Sono ottimista sulla vettura | bisogna solo continuare a lavorare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Dobbiamoa fare del nostro meglio, ottenere quante più informazioni possibili dalle analisi dei dati, rimanere positivi esodo., cimomenti in cui la prestazione pare vicina”. Parla così Lewisalla vigilia del week-end di Suzuka, sede della quarta tappa del Mondiale di F1. “La stagione non è iniziata come volevamo, c’è tanto da fare, ma abbiamo visto anche la passata stagione come tante cose possano cambiare nel corso dell’anno”. SportFace.