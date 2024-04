F1 | Fernando Alonso | “Punito solo perché Russell ha avuto un grave incidente in Australia”

(Di giovedì 4 aprile 2024)non ci sta. Allo spagnolo non sono piaciuti affatto quei 20 secondi aggiuntivi sul tempo di gara in, oltre che la decurtazione di tre punti sulla patente. Nei fatti, il pilota spagnolo dell’Aston Martin è scivolato dalla sesta all’ottava posizione del GP dell’Albert Park di Melbourne, come conseguenza di quanto ha fatto nel confronto con George. L’del pilota della Mercedes, innescato a detta dei commissari da una frenata anomala di, non trova d’accordo l’asturiano. Nando è tornato sull’argomento nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. “Sono rimasto sorpreso dalla penalità che ho subito e soprattutto dalla severità della stessa. Non c’è niente che possiamo ...

