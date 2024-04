F1 | Charles Leclerc | “Red Bull sarà molto competitiva a Suzuka | noi vogliamo essere lì nella lotta”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Analizzare le cose con razionalità.ha incontrato la stampahospitality della Scuderia Ferrari a(Giappone), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota monegasco ha analizzato quanto ottenuto nelle prime tre gare della stagione dalla Rossa, proiettandosi al prossimo GP in terra nipponica, su uno dei tracciati più tecnici e complicati dell’intero calendario. “Credo che dobbiamosoddisfatti del nostro inizio di campionato, anche se non possiamo fermarci e dobbiamo continuare a lavorare. E’ stato compiuto un grosso step in avanti nel corso dell’inverno perché la SF-24 è un passo avanti notevole rispetto alla vettura dello scorso anno. In gara poi, in Bahrain e in Arabia Saudita, come squadra abbiamo raccolto il massimo e in Australia abbiamo ...