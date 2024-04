F1 | a che ora le prove libere del GP del Giappone 2024 in tv | programma | streaming | guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido e difficilissimo circuito di Suzuka assisteremo a un venerdì di estrema importanza che ci inizierà a fare capire se quanto visto in Australia sarà stato un caso, o meno. La prima sessione discatterà alle ore 04.30 italiane, la seconda alle ore 08.00. Una pista molto particolare quella nipponica. Sul layout asiatico le vetture saranno messe a dura prova, essendo molto esigente sia dal punto di vista aerodinamico e meccanico. Per questo, l’Ottovolantese sarà probante per comprendere la bontà della SF-24, come del resto delle altre monoposto. Di sicuro, le motivazioni per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo ...