(Di giovedì 4 aprile 2024)dilae non solo, compie 70il 7. Nato a Cossato (Biella), esordisce su Telebiella, prima televisione locale italiana. Debutta come cabarettista nel 1978 alla Rai partecipando ai programmi La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli, nel 1980 A tutto gag di Romolo Siena senza particolare successo, ma conosce Gianfranco D’Angelo che lo convince ad abbandonare la Rai per passare alla neonata Fininvest in cui poi lo affianca alla conduzione del programma comicoIn, che gli dà molta popolarità, in particolare con la parodia delle televendite in cui mette all’asta un quadro kitsch dell’inesistente pittore Teomondo Scrofalo, sketch ripreso poi negli ...

Stanno venendo alla luce in queste ore alcune voci preoccupanti in merito al fantomatico malore di Ezio Greggio , considerando il fatto che il presentatatore televisivo si ritrova al centro di una ... (optimagazine)

Ezio Greggio, 70 anni il 7 aprile per lo storico volto di Striscia la notizia e Drive In - Ezio Greggio, storico volto di Striscia la notizia e non solo, compie 70 anni il 7 aprile. Nato a Cossato (Biella), esordisce su Telebiella, prima televisione locale italiana. Debutta come cabarettist ...ildenaro

Fiorella Mannoia, doppio concerto per il suo 70esimo compleanno - Grandi festeggiamenti per Fiorella Mannoia e i suoi fan: nel giorno del suo 70esimo compleanno, l’artista annuncia il raddoppio, il prossimo 4 giugno, per lo speciale live nella sua città tra le ...ildenaro

Albenga, Anna Foglietta e Caterina Caselli riceveranno la Fionda di legno dei Fieui di caruggi - Albenga – E donna sia. Anzi anche quest’anno si raddoppia. L’attrice Anna Foglietta e la manager discografica e cantante Caterina Caselli sono le due donne che riceveranno, dalle mani di Antonio Ricci ...ilsecoloxix