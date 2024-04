Ex Juventus | Marchisio riparte da Circum | ‘Per lanciare i migliori giovani italiani’|Primapagina

(Di giovedì 4 aprile 2024) 2024-04-04 18:40:00 Fermi tutti! La classe non è acqua. Claudiosi reinventa nel mondo del pallone. Cinque anni dopo il ritiro dal calcio giocato da campione di Russia con lo Zenit San Pietroburgo, l’ex centrocampista italiano classe 1986 della(con cui ha vinto 7 scudetti, 4 coppe Italia e tre Supercoppe italiane segnando 37 gol in 389 presenze) è impegnato nella neo-nata football player agency ‘’. Lo stessoracconta in un’intervista esclusiva a Goal: “nasce nel tempo e con esperienza. Maturata con la nostra società Mate (comunicazione & marketing) – dove c’è anche Giorgio Chiellini all’interno – con annesso lavoro a 360 gradi sullo sportivo, soprattutto sulla parte dell’immagine e sponsorizzazioni. Con il tempo, quindi, abbiamo fatto ...

