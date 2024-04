Ex Juve | Marchisio riparte da Circum | 'Per lanciare i migliori giovani italiani'

(Di giovedì 4 aprile 2024) La classe non è acqua. Claudiosi reinventa nel mondo del pallone. Cinque anni dopo il ritiro dal calcio giocato da campione di Russia...

“Soulé e Huijsen? La Juventus ha rischiato in questi anni, anche a causa delle difficoltà extra campo. Il progetto dell’U23 sta dando i suoi frutti e si riescono a scovare talenti. Mi auguro che ... (sportface)

Il problema regista alla Juventus è ormai radicato da diversi anni, in pratica dall`addio di Mirale Pjanic al termine della stagione 2019-20.... (calciomercato)

Vlahovic fa sognare i tifosi della Juventus: la sua intervista è da brividi - Poi ho parlato con Del Piero, Buffon e Marchisio che mi hanno spiegato cosa voglia dire giocare nella Juventus. Li ringrazio tutti. Sogno di vincere la Champions League con la Juventus. Lavoro duro e ...spazioj

VLAHOVIC, Alla Juventus mi sono sentito subito a casa - Poi avevo parlato anche con Buffon, Del Piero, Marchisio... Mi hanno spiegato cosa significhi giocare per la Juventus e sono grato a tutti loro. La parte più importante del museo per me è la sala ...firenzeviola

Vlahovic "La Juve un orgoglio, sogno di vincere la Champions qui" - Sono due persone fantastiche, mi hanno aiutato ad integrarmi nella squadra. Ho parlato con Del Piero, Buffon, Marchisio, mi hanno spiegato cosa significa giocare alla Juventus. Li ringrazio tutti.sport.tiscali