Eventi a Bologna oggi | cosa fare il 4 aprile 2024

Bologna , 3 aprile 2024 - Un mercoledì ricco di iniziative ed eventi si prospetta oggi a Bologna . Ecco una breve guida su come trascorrere la giornata sotto le Due Torri. Alle 18, in Salaborsa, ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 2 aprile 2024 - Sono finite le feste di Pasqua, ma le scuole sono ancora chiuse e proprio per questo si può approfittare della giornata per seguire qualche appuntamento in programma a ... (ilrestodelcarlino)