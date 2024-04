Europee | Schlein | “Salis al Pd? Nessuna trattativa”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 aprile 2024) “La candidatura di Ilariain questo momento non è in campo“. Queste sono le parole della segretaria del Partito democratico, Elly, ospite a Porta a Porta. Il salotto di Bruno Vespa è stato il luogo in cui il volto dem ha parlato chiaro sulle prossime, intervenendo direttamente per evitare che sorgano illazioni L'articolo proviene da Il Difforme.