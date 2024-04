Europee | Marino | ‘mi ha chiamato un collaboratore di Schlein | poi più niente’

"Un titolo per il mio ritorno in campo? In sala operatoria mi prendono in giro per la mia passione per i film di Schwarzenegger. Quindi direi, 'I'll be back'". Lo dice l'ex sindaco di Roma, Ignazio ... (liberoquotidiano)

Pd: Marino, 'Schlein da candidata ha detto no alle armi, poi in Europa ha votato aumento spesa' - la guerra, il termovalorizzatore, poi arrivo e prendo la mia posizione di segretaria e dico che il termovalorizzatore ormai c'è, voto in Europa per l'aumento della spesa militare. No". Lo ha detto ...lagazzettadelmezzogiorno

Europee, il valzer delle candidature - Alleanza Verdi-Sinistra presenta la candidatura di Ignazio Marino, Cateno de Luca presenta il simbolo e annuncia che sono salite a 17 le liste che lo appoggiano. Tra i nuovi "partner" presentati oggi ...tgcom24.mediaset

Il "Quarto stato" di Ignazio Marino per l'Europa: in bicicletta e con Avs - L'arrivo su due ruote a Palazzo Grazioli, ex regno del Cav. e ora nuova sede della stampa estera, con Bonelli e Fratoianni, per la scienza e contro la guerra. "I'm back", dice l'ex inquilino del Campi ...ilfoglio