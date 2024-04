Europee | il ritorno di Ignazio Marino | I' ll be back

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Un titolo per il mioin campo? In sala operatoria mi prendono in giro per la mia passione per i film di Schwarzenegger. Quindi direi, 'I'll be'". Lo dice l'ex sindaco di Roma,, annunciando la sua candidatura allecon Alleanza Verdi Sinistra. "Per me non si tratta di una esperienza politica ma di una esperienza di servizio - ha detto a margine della conferenza stampa organizzata a Roma - Il Pd? In questo momento mi occupo di temi: l'ambiente, ad esempio, quali le soluzioni migliori per chiudere il ciclo dei rifiuti, quali le soluzioni migliori per accogliere chi fugge da una guerra e chiede rifugio, quali le soluzioni per far finire una guerra negoziare o comprare le armi, su questo ci confronteremo".