Europee | il Pd vuole Misiani | l’uomo di fiducia di Schlein nello stesso collegio di Gori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bergamo. Potrebbero essere due i candidati bergamaschi alle prossime elezioni, in casa Pd. Oltre a Giorgio, già da tempo in campagna elettorale per un posto a Strasburgo, potrebbe infatti esserci anche Antonio, il senatore e dirigente Dem, a Napoli commissario del PD campano, responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture nella segreteria nazionale Dem di Elly, con un trascorso da viceministro dell’Economia e Finanze del governo Conte Bis. Una ipotesi che si sarebbe affacciata con una richiesta fatta da alcuni esponenti di primo piano dell’areaal parlamentare bergamasco, sostenitore della prima ora della mozione della sua leader. Nella circoscrizione Nord-Ovest, dunque, potrebbero esserci due candidature Dem bergamasche, una dell’area Bonaccini e l’altra ...