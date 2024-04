Europee | anche Mario Adinolfi abbraccia il progetto di Cateno De Luca | Combattiamo l' Europa matrigna

Matteo Renzi ha sette vite come i gatti e forse anche di più. In pochi avrebbero scommesso che l'ex presidente del Consiglio sarebbe riuscito a mettere in sicurezza il fatidico quorum del 4 per ... (today)

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Europee , Premierato , caso Santanchè e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Premierato , oggi discussione in Affari ... (notizie)

Santanché, mozione di sfiducia bocciata: con le Europee alle porte, si allontana il "passo indietro" della ministra - Tutto come previsto. Questa mattina alla Camera non è passata la mozione di sfiducia delle opposizioni contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè, bocciata dalla maggioranza ...ilmessaggero

Buongiorno, voglia di big: sogna la Champions. Quanto lo valuta il Torino - Alessandro porterà per sempre nel cuore l’amore per il granata, ma ormai le sue ambizioni sono diventate più grandi e si guarderà attorno per l’estate. Intanto lotta con Juric per la Conference ...tuttosport

I The Kolors dal palco del Forum di Assago annunciano il loro tour europeo - È stata una serata indimenticabile quella in cui i The Kolors hanno infiammato il palco del Forum di Assago. Un vero e proprio concerto evento che ha visto la band cantare insieme ai suoi fan giunti ...r101