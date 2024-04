Europa League | Milan-Roma anche sulla Rai | ecco chi ci sarà in telecronaca

Marco Parolo , ex centrocampista della Lazio, ha detto la sua sulle prestazioni di Rafael Leao, portoghese in forza al Milan (pianetamilan)

De Rossi e il futuro alla Roma: si gioca tutto in sette giorni - Futuro tutto da scrivere per Daniele De Rossi: il tecnico giallorosso si gioca tutto nel derby e nella sfida col Milan in Europa League Sette giorni carichi di tensione, non dissimili dalle atmosfere ...siamolaroma

Milan-Roma: i quarti di Europa League verranno trasmessi sulla Rai - Oggi è arrivata la conferma direttamente sul sito di Rai Play: il quarto di finale di andata di Europa League tra Milan e Roma sarà trasmesso sulla RAI, in particolare su Rai 1. Nello specifico la ...ilmilanista

Napoli, addio Champions League. Calzona "fissa" il nuovo obiettivo - "Il Napoli, dicevamo, ha virtualmente salutato la Champions dopo la (brutta) sconfitta con l’Atalanta prima di Pasqua e domenica a Monza comincerà l’ennesimo inseguimento a quel che resta da ...areanapoli