Eurolega basket | trentatreesima giornata | ultime e diretta tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Siamo ormai giunti alle battute finali di questa prima fase della competizione più famosa, importante e scintillante della grande pallacanestro continentale. Tutte le compagini in gioco avevano grandi aspettative in vista di questo cammino europeo che per alcune si è rivelato essere complicatissimo da affrontare. Altre, invece, si sono rivelate pronte per navigare il mare in tempesta giocando contro i grandi leviatani (il Real Madrid campione in carica e attuale prima forza del maxi girone su tutti) che infestano queste acque meravigliosamente difficile da solcare. Lo sanno bene le due italiane: Virtus Bologna era partita alla grande, ma nell’ultimo periodo ha messo a repentaglio la sua partecipazione ai playoff, mentre Olimpia Milano ha arrencato terribilmente ed è a un passo dall’eliminazione. In questa...