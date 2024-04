Esplosivo nel Parco del Cilento | Tar sconfessa il sindaco | “Interventi irreversibili e senza documentazione su area sottoposta a vincoli”

L' obiettivo è chiudere al meglio la stagione, dopo aver messo al sicuro il campionato (e la seconda stella in arrivo). Poi, in estate, Beppe Marotta Inter verrà sul mercato per puntellare la difesa . ... (liberoquotidiano)

Il trailer di Bad Boys 4 è stato rilasciato! Per tutti i fan della saga action, Will Smith e Martin Lawrence tornano in azione nei panni dei detective della polizia di Miami Mike Lowrey e Marcus ... (cinemaserietv)

Danimarca, guasto a un missile con 150 kg di Esplosivo: chiuso spazio aereo e marittimo vicino allo stretto del Grande Belt - In un comunicato l'esercito ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto «durante un test obbligatorio nel quale il lanciamissili viene attivato e non può essere disattivato. Finché non sarà ...ilgazzettino

Qual è stato il primo gioco uscito su PS2 nel 2000 Un indizio: è Esplosivo! - Su queste pagine abbiamo visto qual è stato l'ultimo videogioco uscito su PlayStation 2... ma sapete invece qual è stato il primo gioco pubblicato nel 2000 per il monolite nero di casa Sony Ecco la ...everyeye

UNICEF: in Ucraina in 2 anni di guerra 124 bambini vittime di mine e altri ordigni esplosivi - In occasione della Giornata Internazionale per la sensibilizzazione sulle mine e l'assistenza nell'azione contro le mine (4 aprile), l'UNICEF ricorda che l'Ucraina è tra i Paesi dove la loro presenza ...fai.informazione