Esoneri | a palermo va mignani in b solo otto squadre non hanno cambiato Salta Corini | a Lecco torna Malgrati

(Di giovedì 4 aprile 2024) Continua la rivoluzione delle panchine in Serie B. L’ultimo esonero è toccato ad Eugenio, con ilche ha ingaggiato Michele(foto) che a sua volta era stato silurato dal Bari il 9bre (al suo posto Marino, già salutato per fare posto a Iachini). Insomma, un ribaltone dopo l’altro, conche diventerà il secondo trainer assieme a William Viali (prima Ascoli, poi Cosenza) ad allenare duediverse in Serie B nella stessa stagione. ‘Potere’ del nuovo regolamento che permette ad un ‘mister’ esonerato entro la sosta invernale di risalire in corsa nella medesima categoria. Non si fa mancare nulla nemmeno il, dove il patron Di Nunno ha deciso di dare il benservito anche ad Aglietti e di richiamareche ...

