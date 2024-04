Esercito Israele | pronti a ogni scenario

(Di giovedì 4 aprile 2024) 18.24 "Siamoper tutti gli scenari e questo sta accadendo da quasi 6 mesi". Lo afferma il portavoce militare Hagari riferendosi alla tensione con l'Iran. "Le forze dell'Idf sono ben schierate in formazioni difensive e offensive".La protezione,aggiunge,"su più livelli con aerei in cielo 24 ore su 24". Intanto l'ha rinviato la smobilitazione delle unità combattenti già prevista e ha richiamato i riservisti della difesa aerea.La decisione sarebbe legata alle minacce di ritorsione di Teheran dopo raid israeliano a Damasco.

L' Esercito israeliano ha ammesso oggi che l 'attacco al convoglio della ong statunitense World Central Kitchen (Wck) in cui sono morti sette operatori umanitari è stato un " grave errore". "Questo ... (quotidiano)

Roma, 3 aprile 2024 - "Un grave errore", l'esercito israeliano ha ammesso che l'attacco al convoglio della ong Wck, in cui sono morti sette operatori umanitari, "non sarebbe dovuto accadere". Dopo ... (quotidiano)

Il capo dell’Ong World Central Kitchen José Andrés a Gaza dice in un’intervista alla Reuters che il drone israeliano che ha ucciso sette suoi cooperanti «ha colpito auto per auto ». Il ministro ... (open.online)

Gaza, l’orrore e i complici di Israele - I dettagli emersi in questi giorni del bombardamento israeliano di un convoglio umanitario internazionale nella striscia di Gaza hanno confermato che si è trattato di un’operazione deliberata e non di ...altrenotizie

La Cia avverte Israele: l’Iran può attaccare entro 48 ore - Israele afferma che cerca di evitare vittime civili e attribuisce la responsabilità della loro morte ad Hamas perché i militanti operano in aree densamente popolate, ma l’Esercito raramente commenta i ...metronews

Oxfam: Israele sta operando per affamare deliberatamente i civili - Non solo ha utilizzato un calcolo più elevato di 2.279 calorie pro capite, ma ha anche preso in considerazione la produzione alimentare interna di Gaza, che l’Esercito israeliano ... comunitario da ...fai.informazione