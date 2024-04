Escursionista 76enne di Pistoia cade sul Monte Serra | ricovero in prognosi riservata a Cisanello | Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) E’ ricoverato inall’ospedale dil’dicaduto martedì sul. L’uomo, che era con un amico 80enne rimasto illeso, è stato soccorso con l’eliambulanza Pegaso e dagli esperti del soccorso alpino perché le squadre da terra non potevano raggiungere la zona a causa delle condizioni particolarmente impervie del terreno e del versante roccioso. L’uomo è caduto e si è ferito gravemente alla testa. Anche l’altro è rimasto bloccato sulla parete, in attesa di essere recuperato con lo stesso elicottero che prima ha trasportato in ospedale il compagno ferito. I due escursionisti sono die, secondo quanto abbiamo appreso, sono entrambi esperti. I ...