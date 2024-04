Errani-Bara in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Bogotà 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarase la vedrà contro Irinaai quarti di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Una gran bella vittoria, la settima in altrettanti incontri, per ‘Sarita’ contro Sara Sorribes-Tormo nel match che valeva un posto tra le prime otto del torneo colombiano. Punti importanti per tornare tra le prime 100 del ranking mondiale e magari conquistare l’accesso diretto al main draw del Roland Garros. Il percorso potrebbe non essere finito qui, perché il match contronei quarti è certamente alla portata. La romena si è salvata al secondo turno, trovandosi a pochi punti dalla sconfitta contro la brasiliana Pigossi prima di mettere a segno la rimonta vincente in tre set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...