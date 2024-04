Eric Dane e Shervin Alenabi si uniscono al cast di Kabul

Kabul, al via le riprese della nuova serie con Gianmarco Saurino - Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Nel cast della nuova grande coproduzione europea, Kabul, le cui riprese sono iniziate ad Atene, anche Eric Dane. Gli ultimi giorni della presenza ...2anews

Will Smith torna al cinema e riforma la coppia con Martin Lawrence in "Bad Boys 4" - Il film nei cinema italiani il 13 giugno con i detective Mike Lowrey e Marcus Burnett al centro di un nuovo caso ...msn

Bad Boys: Ride or Die, trailer del nuovo capitolo - Sony Pictures ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di Bad Boys: Ride or Die, nuovo capitolo della saga action-comedy con Will Smith e Martin Lawrence. Il film diretto Adil e Bilall (Bad Boys for ...corrieredellosport