Erdogan non è imbattibile | ma il futuro del leader turco e dell’Akp è ancora tutto da scrivere

(Di giovedì 4 aprile 2024) Erdo?an non è. È questo il messaggio che “suona forte” dalle elezioni amministrative di domenica in Turchia. Elezioni che segnano la prima, importante, e per molti inattesa, sconfitta per il presidentee il suo Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) da oltre vent’anni stabilmente al potere. Ci eravamo chiesti, nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni, quale ruolo avrebbero potuto giocare le città di Istanbul e di Ankara in questa tornata elettorale, dove il sindaco uscente Ekrem Imamoglu, candidato del Partito repubblicano del popolo (Chp), pareva essere favorito alle urne rispetto al candidato del Partito giustizia e sviluppo (Akp), l’ex ministro dell’ambiente Murat Kurum. Avevamo anche scritto come la Turchia di Erdo?an avesse raggiunto importanti obiettivi in politica estera in questi ultimi anni, arrivando a ...