Erbazzone reggiano pronto a entrare tra le Igp e Dop dell' Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Reggio, 4 aprile 2024 – L’, tra i cibi più riconoscibili e amatia tradizione locale, finger food per eccellenza, èpertra le Dop e Igp, che sono già 44. Il Ministero’Agricoltura ha bocciato l’opposizione presentata da un’azienda che intendeva trasferire la propria produzione in uno stabilimento in Piemonte ma continuare a utilizzare il nome “”, e ha accolto le controdeduzioni presentate dall’Associazione nata appositamente per promuovere la torta salata d’erbe reggiana. Nelle scorse ore, il Masaf ha adottato la decisione favorevole alla richiesta di registrazione del nome “...