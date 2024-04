Enrico Viggi morto al Meloncello | trovato il giubbotto da un passante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bologna, 4 aprile 2024 - Si infittisce il giallo della morte di, il 47enne il cui cadavere è statoil 14 marzo nel parco dei Trecento Scalini, sui colli di Bologna, dopo settimane di ricerche e dopo che il fratello Fabio ne aveva denunciato la scomparsa ai primi di febbraio, lanciando un appello sui social e alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Oggi, a tre settimane di distanza dalla scoperta del corpo, è stato rinvenuto ildi, buttato fra gli arbusti in una zona impervia dello stesso parco. Lo haun cittadino che passeggiava, a una 50ina di metri dal punto in cui era statoil cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Sempre nel parco, a circa 300 metri, il giorno di Pasqua era stata trovata anche la ...