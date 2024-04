Ennesima odissea per i pendolari Bloccati sul treno per quasi un’ora

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ancora una mattinata da incubo per centinaia didel Valdarno. Il4070 delle 8,09 da Figline diretto a Firenze Santa Maria Novella, a pochi minuti dalla partenza si è fermato. Ed è rimasto fermo per oltre 40 minuti, con notizie contrastanti: chi diceva che era colpa di un guasto su un’altra linea, chi del traffico congestionato; chi sosteneva che ilsarebbe rientrato alla stazione di Figline, chi che avrebbe proseguito la corsa verso Firenze in tempi indefiniti. A farne le spese, ancora una volta, sono gli utenti che hanno perso tempo, lavoro, studio, visite. E, ancora una volta, la pazienza. "La situazione è davvero grave e ha dell’incredibile – denuncia il Movimento Consumatori Arezzo che, attraverso il suo presidente Armando Mansueto, ha già annunciato il ricorso alle vie legali per i disagi sulla ...

