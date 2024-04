Eni | piano di azionariato diffuso per dipendenti in Italia

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'assemblea dei soci di Eni, che si riunirà il 15 maggio prossimo esaminerà undiche "sarà inizialmente implementato per iine poi gradualmente esteso alle società estere, compatibilmente con le legislazioni nazionali, con la finalità di rafforzarne il senso di appartenenza all'azienda e la partecipazione alla crescita del valore aziendale, in linea con gli interessi degli azionisti". Lo rende noto Eni precisando che ilprevede due assegnazioni annuali (nel 2024 e 2025) di azioni gratuite per un controvalore monetario individuale annuo di 2.000 euro.

di Antonio Passanese FIRENZE Edicole trasformate in rivendite di souvenir s, dove quotidiani e settimanali sono nascosti negli anfratti, soverchiati da grembiuli che ritraggono il David con gli ... (lanazione)

Il consiglio di amministrazione di Eni, presieduto da Giuseppe Zafarana, nella riunione odierna ha deliberato di convocare per il 15 maggio 2024 l' assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e ... (quotidiano)

Eni, assemblea il 15/5, un piano per l'azionariato diffuso - Il consiglio di amministrazione di Eni, presieduto da Giuseppe Zafarana, nella riunione odierna ha deliberato di convocare per il 15 maggio 2024 l'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straor ...ansa

Acqua, energia e libri per le scuole in Costa d’Avorio. Il progetto Eni-Petroci-Avsi - Con questo obiettivo nasce il progetto di Eni, del suo partner Petroci e di Avsi per il ‘Sostegno ... con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con il piano Educativo Ivoriano ...adnkronos

Eni Cafè si rinnova con Accademia Niko Romito - Nasce il nuovo Eni Cafè: una nuova offerta nelle Enilive station per essere sempre più vicini alle esigenze delle persone in movimento ...horecanews