Eni | assemblea il 15 5 | un piano per l' azionariato diffuso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il consiglio di amministrazione di Eni, presieduto da Giuseppe Zafarana, nella riunione odierna ha deliberato di convocare per il 15 maggio 2024 l'degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio 2023, sull'attribuzione dell'utile, sull'utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo 2024 e sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e relativo annullamento. Lo rende noto Eni con un comunicato. L'delibererà altresì suldi2024-2026, sulla Politica di remunerazione 2024 (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione) e sui compensi corrisposti nel 2023 (Sezione II della Relazione sulla Remunerazione). Maggiori informazioni sul ...