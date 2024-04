Empoli | la squadra non ha perso la grinta | ma per salvarsi ci vogliono i gol

di Simone Cioni Dal MIlan al Bologna, altro impegno sulla carta complicato stasera alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena per l’ Empoli . I Feliseni, seguiti da 4mila tifosi, sono infatti in ... (sport.quotidiano)

Inzaghi non potrà schierare il suo undici-tipo in Inter-Empoli e lo dimostra la probabile formazione che si sta sviluppando durante la sosta internazionale. C’è ancora tempo per recuperare alcuni ... (inter-news)

Milan-Lecce: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - I rossoneri sono reduci da 4 vittorie consecutive contro Lazio, Empoli, Verona e Fiorentina e vogliono continuare la propria scalata. Il Milan ha 6 punti di vantaggi sulla Juventus e punta ad ...ilmessaggero

Torino, chi gioca contro l’Empoli Sanabria scalpita per riprendersi la titolarità - Ritorna in campo il Torino di Ivan Juric, che il 6 aprile, alle ore 20:45, sarà di scena allo stadio Castellani per sfidare l'Empoli in una gara valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Ma ...toronews

Masina pensa al derby: "Contro la Juve daremo il massimo" - Queste le parole del difensore del Torino, Adam Masina, sugli obiettivi della squadra. "Il primo passo sarà ad Empoli, è una trasferta complicata - aggiunge da piazza d'Armi a Torino, di fronte allo ...tuttojuve