Emanuele Orsini presidente di Confindustria | i complimenti di Brunetta

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le mie più sincere congratulazioni a, designatodi. A lui va tutta la mia stima e l’augurio di un buon lavoro. Il CNEL è la casa dei corpi intermedi e quindi il luogo per eccellenza dove ricondurre e portare a sintesi le istanze che giungono dal sistema produttivo, dalla società civile, dalle parti sociali, all’interno di una cultura di coesione e di unità. In quest’ottica, le nostre strade continueranno a essere intrecciate. Il rapporto tra mondo delle imprese e istituzioni è fondamentale per affrontare le sfide cruciali che il Paese ha innanzi a sé. Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare iluscente, Carlo Bonomi, per il lavoro svolto in questi anni. L'articolo L'Opinionista.