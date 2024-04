(Di giovedì 4 aprile 2024) L'imprenditore emilianoè statodiper il prossimo mandato, 2024-2028. Al voto del consiglio generale, oggi in via dell'Astronomia, era l'unico candidato dopo il passo indietro, ieri, di Edoardo Garrone. L'elezione sarà il 23 maggio con il voto dell'assemblea dell'associazione degli industriali.

(Adnkronos) – Con il passo indietro a sorpresa del presidente di Erg Edoardo Garrone, la strada verso la presidenza di Confindustria è in discesa per Emanuele Orsini . All'imprenditore emiliano – che ... (periodicodaily)

Edoardo Garrone, con una lunga lettera, ha deciso ieri mattina di lasciare la corsa per la presidenza di Confindustria . Una scelta «di responsabilità, che mi costa molto», presa alla vigilia del ... (linkiesta)

Emanuele Orsini designato nuovo presidente di Confindustria - Il consiglio generale di Confindustria ha designato Emanuele Orsini nuovo presidente dell'associazione con 147 voti a favore. Erano presenti 173 su 187 aventi diritto. Le schede nulle sono state 17, ...huffingtonpost

Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria - Roma, 4 apr. (askanews) – Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha designato il consiglio generale dell’associazione. L’imprenditore succede a Carlo Bonomi e guiderà gli industria ...askanews

Emanuele Orsini designato presidente di Confindustria - L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria per il prossimo mandato, 2024-2028. Al voto del consiglio generale, oggi in via dell'Astronomia, era l'unico candi ...ansa