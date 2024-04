Elio | chi sono i figli Dante e Ulisse e l’amore per la moglie | “Combattiamo da soli la battaglia di nostro figlio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024)è legatissimo ai suoie non molto tempo fa, in occasione di un evento organizzato dalla Fondazione Sacra Famiglia, il cantante aveva rivelato di essere genitore di un bimbo autistico. A margine di quell’evento, quindi sottolineò con attenzione determinati aspetti del rapporto con un bimbo autistico. “Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. C’è poi il problema dei ciarlatani, delle “cure” che non fanno effetto”, le parole diriportate da Il Fatto Quotidiano. Ricordo quando cercavamo, io e mia, qualcuno che ci dicesse seo era autistico o no: avere una diagnosi è pressoché impossibile, ti viene fatta ...