Elezioni Usa 2024 | Trump mira a riconquistare gli swing states | saranno decisivi immigrazione | economia e guerra

“Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden in sei dei sette Stati più contesi nelle elezioni del 2024 , spinto da un'ampia insoddisfazione degli elettori per l'economia nazionale e da profondi dubbi ... (ilgiornaleditalia)

Israele, allerta massima «per rischio attacco dell'Iran»: Idf sospende congedi e richiama i riservisti della difesa aerea - Strappo del ministro della Guerra israeliano Gantz che, per la prima volta, chiede Elezioni anticipate a settembre e assesta così un colpo al primo ministro Netanyahu assediato dalle ...ilmessaggero

Tesla punta all'India per nuova fabbrica di auto elettriche. Paese asiatico ha ridotto i dazi sulle EV prodotte in loco - Un team di Tesla Motors andrà in India nel corso del mese alla ricerca del luogo migliore per la costruzione di un impianto di produzione di auto elettriche da 2-3 miliardi ...motori.ilmessaggero

MOBILITA’ PASSIVA: ‘REGALO’ DI 20 MLN A CLINICHE PRIVATE, CENTRODESTRA USA RISPARMI GARE PUBBLICHE - La delibera sotto accusa risale a fine anno, ed è la numero 1002 del 28 dicembre approvata dalla Giunta del presidente di Fdi, Marco Marsilio, rieletto poi alle Elezioni del 10 marzo scorso, passata ...abruzzoweb