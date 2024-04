Elezioni amministrative | Serino | “San Giorgio avrebbe bisogno di un mutamento che non c’è”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArrivano le dichiarazione di Angelina, nonché ex assessore all’istruzione al Comune di Sandel Sannio. “Due anni e mezzo fa ho deciso di candidarmi perché credevo e continuo a credere che ognuno di noi è responsabile del suo destino di cittadino e perciò deve mettersi a disposizione della collettività per provare a migliorare il funzionamento delle istituzioni. Era l’inizio di un impegno verso il mio paese in cui ho creduto con forza e speranza. Ecco perché, in ogni istante, ho cercato di utilizzare al meglio, al servizio di tutti noi Cittadini, quella che era la mia competenza professionale, la mia passione politica, la mia concretezza pratica di donna, il mio Amore per la vita. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli connessi al ruolo e/o frappostimi, mi sono impegnata per esercitarlo con il massimo impegno. ...