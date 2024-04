Elezioni a Bergamo | il Pd presenta simbolo e slogan della campagna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024). “Semplicità, riconoscibilitàcandidata e connubio con le europee. È con enorme piacere che annunciamo oggi ilcon cui il Pd cittadino si presenterà allecomunali di”, spiega il segretario cittadino Alessandro De Bernardis. “Unmolto semplice, che guiderà la nostra lista fornendo agli elettori una chiara riconoscibilità per il Partito Democratico e per la nostra candidata Elena Carnevali, il cui nome emerge in contrasto sul tono del verde bandiera, che storicamente è quello che utilizziamo per lecomunali. Inutile sottolineare quanto questo appuntamento, anche per le candidature che si prospettano – aggiunge il segretario dem – possa determinare pertutta e per il Pd in particolare un ...