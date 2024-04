Elena Fanchini day C’è la Goggia al Tonale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ci sarà anche Sofiasabato 6 aprile al Passo delper onorare la memoria dinell’EllyDay, la giornata dedicata alla memoria della sciatrice bresciana, scomparsa poco più di anno fa per un male incurabile all’età di 37 anni. La manifestazione, ideata e organizzata dalle sorelle Nadia e Sabrina, si gioverà non solo della presenza della presenza della convalescente campionessa bergamasca, ma anche di parecchie delle compagne di squadra ancora in attività comeCurtoni e Laura Pirovano, o altre del passato come la conterranea Daniela Merighetti, con cuiha condiviso gran parte della sua carriera agonistica. Una celebrazione che si aprirà con una gara di gigante sulla pista “Serodine“ che ha visto l’iscrizione immediata di ...